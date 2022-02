Focus Entertainment acquisisce Leikir Studio

Questa mattina su Twitter Focus Entertainment, conosciuta principalmente per titoli come A Plague Tale – Requiem ed Evil West, ha annunciato di avere acquisito LeikirStudio, studio famoso per la produzione di Metal Slug Tactics, con la speranza che questa collaborazione porti a nuovi giochi di qualità.

Il presidente Christophe Nobileau di Focus Entertainment ha dichiarato in un comunicato stampa: “Dopo Deck13, StreumOn Dotemu e Douze-Dixièmes, è con grande piacere che diamo il benvenuto a un quinto studio nel Focus Group. Siamo costantemente alla ricerca di nuovi talenti in grado di crescere e supportare le ambizioni del nostro Gruppo e Leikir Studio, guidato da Aurelien Loos, è un’acquisizione scelta per raggiungere questo obiettivo”.

In risposta a questo comunicato stampa, Aurelien Loos, il fondatore e presidente di Leikir Studio ha dichiarato: “Siamo felici di entrare a far parte del Focus Group perché è un passo importante per la crescita del nostro studio. Questa acquisizione avvalora la nostra strategia multi-produzione e ci consentirà di raggiungere nuove vette qualitative e creative. Questo è un grande riconoscimento per il lavoro svolto dai nostri team negli ultimi anni”.

Riportiamo qui sotto alcuni dettagli svelati sull’annuncio presente sul loro sito ufficiale:

Con l’acquisizione di Leikir Studio, Focus ha diverse nuove linee di produzione con varie direzioni artistiche: 3D stilizzato, pixel-art e 2D. Dopo aver sviluppato diversi titoli per PC e console acclamati dalla stampa e dai giocatori, LEIKIR STUDIO è attualmente al lavoro sul gioco Metal Slug Tactics. In uscita nel 2022, il gioco è un titolo molto promettente e atteso, basato sulla leggendaria licenza dell’editore giapponese SNK. In qualità di partner di Leikir Studio e sussidiaria del Focus Group, Dotemu sarà responsabile della pubblicazione del gioco. Oltre alla sua capacità di produrre titoli di qualità con un gameplay unico, Leikir Studio ha anche un notevole know-how tecnico, qualcosa che il suo presidente fondatore Aurélien Loos ha mirato a coltivare fin dall’inizio.

