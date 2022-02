Metal Slug Awakening: l’annuncio delle versioni PS4 e PS5 arrivavano da un account fake

Ieri vi avevamo parlato di Metal Slug Awakening, e di come era circolata la news di un suo arrivo anche su PlayStation 4 e PlayStation 5. Il gioco in questione è previsto per dispositivi mobile (Android e iOS), per giugno 2022, ma stando agli ultimi aggiornamenti, reali, il gioco non arriverà sulle console Sony.

Stando infatti al profilo Twitter ufficiale di SNK, l’annuncio fatto nei giorni scorsi arrivava da un account fake, e che quindi non è prevista una versione del gioco per PS4 e PS5. Qui sotto potete infatti leggere il tweet, che dice:

Metal Slug: Awakening è stato annunciato da un account non ufficiale.

Questa news è fake, quindi per favore fate attenzione a quello che leggete online

Ci scusiamo quindi per aver pubblicato una notizia rivelatasi infondata, e vi lasciamo qui sotto al tweet di SNK Global.

In ogni caso, per chi non lo sapesse, Metal Slug: Awakening (precedentemente conosciuto provvisoriamente come Metal Slug Code: J) è un titolo run-and-gun per iOS e Android pubblicato da Tencent Games e sviluppato dalla sua controllata TiMi Studios. È stato rilasciato in Cina nel giugno 2021 in fase di beta testing con un rilascio mondiale previsto per giugno 2022.