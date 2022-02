Batora Lost Haven: story trailer, demo in arrivo

Batora Lost Haven torna a mostrarsi. Il titolo in sviluppo da parte dell’italiana Stormind Games si fa vedere con un nuovo story trailer. In più, gli sviluppatori fanno sapere che a breve arriverà una demo, per lo Steam Next Fest, dal 21 al 28 febbraio:

Ciao, Keeper of Balance! Da quando l’estate scorsa abbiamo reso disponibile la Closed Alpha di Batora: Lost Haven, tantissimi utenti ci hanno chiesto di poter provare nuovamente il gioco.

Abbiamo lavorato sodo per far sì che fosse possibile, e siamo felicissimi di annunciare che sta per succedere davvero. E questa volta l’evento è aperto a tutti! Non stiamo scherzando: Batora: Lost Haven prenderà parte allo Steam Next Fest, un evento della durata di una settimana, durante il quale avrai l’opportunità di giocare la demo per PC di Batora.

Per quanto riguarda invece il trailer, gli sviluppatori hanno anche fatto sapere di cosa tratta:

Questo trailer ti farà scoprire qualcosa in più su cosa porterà Avril ad affrontare un incredibile viaggio interplanetario insieme a Mila, la sua amica di una vita, sui nemici che dovrà combattere e le affascinanti creature che incontrerà nel suo cammino. Si sa, la vita è difficile quando scopri di essere la Prescelta per salvare la Terra…

Lasciandovi al trailer qui sotto, ricordiamo che il gioco, pubblicato da Team17, arriverà durante questo 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, ma ancora non è stata stabilita la data esatta.