Lost Ark: secondo titolo più giocato su Steam

Il conteggio dei giocatori simultanei di Lost Ark ha superato 1,3 milioni lo scorso fine settimana, posizionandosi al secondo posto tra i giocatori simultanei di tutti i tempi su Steam.

Il giorno 12 febbraio il titolo MMORPG, Lost Ark, di Amazon e Smilegate è entrato nella storia di Steam, con ben 1.325 milioni di giocatori in simultanea. Infatti come si può vedere su SteamDB, il lancio occidentale di Lost Ark ha dato una vera e propria scossa al titolo che già fece successo in passato con il lancio del 2019 in Corea.

Nel precedente articolo, abbiamo notificato che il titolo è stato lanciato martedì 8 febbraio per gli utenti Steam tramite un accesso anticipato per giocatori paganti, raggiungendo i 500 mila giocatori in simultanea dopo solo tre ore.

Come riportato da SteamDB il picco massimo di 1,3 milioni di utenti è stato raggiunto dopo appena 24 ore dalla finestra di lancio gratuita.