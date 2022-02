Resident Evil: domani verrà fatto un annuncio

Dopo il sito con countdown misterioso di cui vi avevamo parlato stamattina, Capcom farà un altro annuncio, lo farà domani e sarà su Resident Evil. L’account Twitter ufficiale Resident Evil/Biohazard Portal, ha infatti pubblicato un aggiornamento in cui fa sapere che qualcosa sulla serie sarà svelato domani, quando qui in Italia saranno le 8 di mattina. Ma cosa potrà trattare? Questo il testo del tweet:

L’immagine che lo accompagna mostra la scritta “history”, quello che sembra proprio il primo zombie che si incontra nel primo capitolo, il t-virus al microscopio e dei loghi della saga.

C’è chi dice, nei commenti, che lo sfondo ricorda il menù del quarto episodio, chi parla giusto di un aggiornamento sulla sezione storia del sito. Per saperlo, non resta che aspettare domani mattina alle 8, e noi di GamesVillage vi aggiorneremo in merito.

Oh, there's something suspicious activity going on at the Resident Evil portal…

It seems that this was the reason why all the staff around me worked busy lately. There's something going on tomorrow at 4PM(JST), so we hope you all enjoy it!#REBHFun pic.twitter.com/tiwvlAhTI5

— RESIDENT EVIL/BIOHAZARD PORTAL Official (@REBHPortal) February 14, 2022