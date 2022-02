Wanted Dead: nuovo trailer dedicato a San Valentino

Annunciato tempo fa durante il Tokyo Game Show del 2021, Wanted Dead è una sorta di sequel magico dei grandi creatori della serie di Ninja Gaiden, i ragazzi di Soleil, e questa volta hanno voluto sbizzarrirsi il più possibile per creare un gioco all’apparenza davvero fuori di testa. Come se non bastasse, oggi è uscito un trailer dedicato proprio a San Valentino, la festa degli innamorati che a quanto pare è un punto cruciale anche nel gioco (anche se pensiamo sia soltanto una sciocca presa in giro). Vediamo scene di smembramenti, sbudellamenti e ancora di più, mentre la nostra protagonista si sposta velocemente sul campo di battaglia, uccidendo e sviscerando quanti più nemici possibili con la propria katana, e non dimentichiamoci che ci sarà la possibilità di cambiare modalità di combattimento ed equipaggiare armi da fuoco. Il tutto complimenta l’arte dell’uccisione di cui Wanted Dead va particolarmente fiero. Il trailer ha anche una piccola descrizione della storia, che dice:

“In Wanted Dead, vesti i panni del tenente Hannah Stone, entrando in una visione oscura e pericolosa della cyberpunk Hong Kong come leader della “Zombie Squad”, una squadra d’élite che lavora al di fuori dell’ambito delle tradizionali forze di polizia.”

La data di uscita ufficiale del gioco non è ancora stata annunciata, ma sappiamo che uscirà per Xbox Serie S e X, PlayStation 5 e Microsoft Windows quest’anno.