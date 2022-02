Babylon’s Fall: arriva la demo su console il 25 febbraio

Il grande RPG sviluppato da Platinum Games, Babylon’s Fall, debutterà molto presto su PC e PlayStation, ma oggi è arrivata una bella sorpresa: una demo verrà rilasciata prossima settimana, ovvero il 25 febbraio, in cui potrete sperimentare il mondo di gioco utilizzando questo momento prezioso per darvi un’idea di come sarà. Dobbiamo precisare, però, che la demo sarà disponibile soltanto su PlayStation 4 e 5: i possessori di PC dovranno attendere il lancio ufficiale il 3 marzo.

Oltre ad annunciare l’uscita della demo, Platinum Games ha dichiarato che il gioco sarà suddiviso in stagioni, con la prima, “Eternal Tower”, che prenderà il via il 3 marzo e si protrarrà fino al 31 maggio 2022. Ogni stagione introdurrà nuovi contenuti, con molti di questi che potranno essere riscattati tramite acquisto del Battle Pass. Lo studio ha confermato che i contenuti a pagamento saranno esclusivamente estetici, e che ogni stagione proporrà un Battle Pass gratuito e uno a pagamento.

Combattimento collaborativo fluido, potenti armi e stile grafico unico e d’impatto caratterizzano l’epico mondo di gioco esplorabile in solitaria o in gruppi formati da un massimo di quattro giocatori. Dopo l’uscita, Babylon’s Fall sarà supportato con nuove modalità di gioco, nuovi contenuti della storia e altre armi senza alcun costo aggiuntivo. Siete pronti ad entrare nel mondo di gioco di Babylon’s Fall?