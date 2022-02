Cyberpunk 2077: annunciata una livestream domani

L’azienda di CD Projekt RED ha annunciato una nuova diretta live streaming per Cyberpunk 2077, il loro ultimo titolo sviluppato e uscito alla fine del 2020. Si svolgerà domani alle 16:00 di pomeriggio della nostra fascia oraria, sul canale Twitch ufficiale degli sviluppatori. Nessun dettaglio è stato fornito nel tweet che ha parlato e annunciato la presenza della diretta, ma si “parlerà” di “cose”. La prima cosa che viene in mente è una data di uscita per le versioni Xbox Series X/S e PS5 del gioco. Originariamente pianificati per la seconda metà del 2021, hanno dovuto affrontare un ritardo nel primo trimestre del 2022. PlayStation Game Size su Twitter ha anche notato l’aggiunta della versione PS5 al database di PlayStation Network il mese scorso e ha ritenuto che sarebbe stata rilasciata da metà febbraio all’inizio di marzo. CD Projekt RED non ha confermato le funzionalità per le versioni console di ultima generazione, ma ha promesso aggiornamenti gratuiti per i possessori di Xbox One e PS4. Cyberpunk 2077 è attualmente disponibile per PS4, Xbox One, PC e Google Stadia. Ha subito un immenso contraccolpo sin dal lancio a causa, tra le altre cose, delle scarse prestazioni sulle console di generazione precedente. Insomma, per poter risanare questa grande ferita, i ragazzi di CD Projekt Red dovranno sistemare Cyberpunk 2077 per bene, e questa volta speriamo che mantengano fede alla loro parola, poiché dopo un simile fiasco avvenuto al lancio del gioco, non possono permettersi di commettere altri errori. Di seguito, vi diamo il link del tweet e del canale Twitch in cui potrete seguire la diretta live stream domani pomeriggio alle 16:00 in punto.

So, choom, how 'bout a date? We'll talk things, y'know. You're in? Preem!

Let's meet tomorrow, Feb 15th, at 4PM CET, at the usual place: https://t.co/y8iUIM0gBv. See you there! pic.twitter.com/VRXpeA21ME — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 14, 2022