Toshihiro Nagoshi ci parla del suo primo gioco dopo Yakuza

L’ex game director di Yakuza, Toshihiro Nagoshi, ha spiegato come la sua nuova società, Nagoshi Studio, intende realizzare giochi e quali sono i suoi obiettivi per il primo titolo dello studio. La buona notizia per i fan di Yakuza è che Nagoshi ha ancora intenzione di dedicarsi molto alla creazione di giochi con un tocco per il cinema e il drammatico, poiché al momento non ha alcun interesse a creare contenuti per il mercato degli smartphone. Nello specifico, in un’intervista Toshihiro ha dichiarato:

“Siamo influenzati dai film e siamo interessati a creare giochi che offrano un alto livello di dramma umano. Questo è ciò che troviamo divertente. Proprio come prima, spero di creare giochi in quella vena che possono raggiungere un pubblico globale. Quindi non ci troverai a creare, tipo, puzzle game per smartphone o altro. Quei giochi sono divertenti, ma cosa siamo bravi in ​​​​e quello che il mondo si aspetta da noi sono giochi con storie drammatiche e commoventi, ed è quello che vogliamo fare. Ecco dove si concentra il nostro obiettivo”.

Nagoshi ha aggiunto che lo studio sta cercando di catturare le performance umane per i suoi personaggi, anche se non era sicuro se avrebbe nuovamente contratto un attore famoso per questo primo progetto. Ha inoltre aggiunto alcune cose riguardanti il progetto:

“Affinché il nostro prossimo gioco sia un successo mondiale, non penso che l’ambientazione sia così importante. Se il dramma è buono, la gente in Francia sarà commossa da un film di Takeshi Kitano, e noi in Giappone possiamo goderci un film dall’India. Se la qualità è buona, chiunque dovrebbe essere in grado di goderselo. Voglio tornare a quel puro elemento di intrattenimento.”

Un titolo sicuramente ambizioso, ma purtroppo non sapremo molto presto di che cosa si tratterà, e ci toccherà aspettare ulteriori informazioni da parte di Toshihiro Nagoshi e la sua banda.