Classifica italiana: Leggende Pokémon Arceus ancora in testa

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella quinta settimana del 2022, dal 31 gennaio al 6 febbraio. Dopo il debutto la scorsa settimana, Leggende Pokémon Arceus si piazza per la seconda volta in fila in testa alla classifica. L’atteso Dying Light 2 Stay Human, uscito il 4 febbraio, parte al terzo posto nella sua versione PS5, e al quinto su PS4. Medaglia d’argento per FIFA 22, mentre Uncharted Legacy of Thieves Collection scivola dal terzo al sesto posto. Per quanto riguarda invece la classifica PC, in testa il solito GTA V. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana.

TOTALE

1 POKEMON LEGENDS: ARCEUS* SWITCH

2 FIFA 22 PS4

3 DYING LIGHT 2: STAY HUMAN PS5

4 GRAND THEFT AUTO V PS4

5 DYING LIGHT 2: STAY HUMAN PS4

6 UNCHARTED: LEGACY OF THIEVES COLLECTION PS5

7 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION SWITCH

8 MARIO KART 8 DELUXE* SWITCH

9 F1 2021 PS4

10 FIFA 22 XBOX ONE

PC

1 GRAND THEFT AUTO V

2 THE SIMS 4

3 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

4 FOOTBALL MANAGER 2022

5 RED DEAD REDEMPTION 2

6 JUMP FORCE

7 FIFA 22

8 SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE

9 FOR HONOR

10 METAL GEAR RISING: REVENGEANCE

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail