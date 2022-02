Star Wars The Old Republic: nuovo trailer domani

La notizia è arrivata fresca: un nuovo trailer di Star Wars The Old Republic, il gioco sviluppato da BioWare, uscirà domani sera, per le 17:00 circa, e sarà un vero e proprio trailer in stile cinematica. Dal canale Youtube del gioco c’è il video presente, e domani sera partirà e trasmetterà la cinematica in diretta livestream, con molto probabilmente altre novità in seguito. La descrizione del video ci offre una prima occhiata su quello che verrà mostrato:

“La celebrazione del nostro decimo anniversario continua con Legacy of the Sith, una nuova espansione che segna l’inizio di un anno intero di intrighi galattici, conflitti e misteri. Legacy of the Sith manderà i giocatori nelle profondità più oscure e negli angoli più remoti della galassia e sbloccherà la possibilità di scegliere il tuo stile di combattimento personale, consentendo più opzioni che mai quando si tratta di vivere e respirare la tua fantasia di Star Wars.”

Il lancio di Star Wars The Old Republic – Legacy of the Sith il 15 febbraio prosegue l’anno di celebrazione del 10° anniversario dell’amato MMORPG che fornirà ai giocatori una serie di nuovi contenuti, aggiornamenti e attività di gioco per tutto il 2022. Oltre all’ampio prossimo capitolo dell’emozionante storia di Star Wars The Old Republic, l’attesissima funzione Combat Styles aggiungerà un nuovissimo livello di personalizzazione per le armi e le abilità di un personaggio, dando ai giocatori ancora più opzioni per creare il personaggio di Star Wars dei loro sogni. Inoltre, l’azienda che ha creato questo trailer è nient’altro che la Industrial Light & Magic (ILM), ovvero la società di effetti speciali più importante del mondo, fondata proprio da George Lucas stesso. Il fatto che il gioco sia ancora attivo e con una grande fanbase testimonia che si tratta di uno degli MMORPG più longevi ma funzionanti del momento, e anche se di nicchia, riesce a tenere testa ai più grandi.