PlatinumGames sarebbe lieta di essere acquisita

PlatinumGames ha recentemente annunciato che l’ex vicepresidente Atsushi Inaba sarebbe subentrato come CEO dello studio, e da allora è stato spesso protagonista. Da quando ha parlato del passaggio dello sviluppatore ai giochi live service in futuro, a quando ha discusso la possibilità di far rivivere Scalebound, Inaba ha fatto alcuni commenti interessanti di recente.

Le acquisizioni sono state l’argomento caldo dell’industria negli ultimi due anni, e con l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Xbox e l’acquisto di Bungie da parte di Sony, il dibattito è stato più importante che mai. Parlando recentemente con VGC, Inaba ha parlato dell’argomento, e citando l’esempio di Activision, ha dichiarato che è improbabile che la società non mantenga la sua indipendenza dopo il completamento dell’affare Microsoft. Inaba ha aggiunto che PlatinumGames non sarebbe contrario all’idea di essere acquisiao da qualcuno in futuro, a patto che lo studio possa mantenere la sua libertà creativa.

La cosa più importante per noi è avere la libertà di fare i giochi che vogliamo fare. Quello che ho sentito sulle recenti acquisizioni, non credo che Microsoft inizierà a controllare Activision fino a togliergli tutta la libertà… Non credo che sarà una relazione del genere. Penso che ci sarà molto rispetto reciproco e penso che Activision sarà in grado di continuare a fare ciò che sa fare meglio. Questo è anche ciò che è più importante per noi alla fine della giornata, qualunque forma prenda per noi e per la nostra azienda. Quindi non rifiuterei nulla, a patto che la nostra libertà sia ancora rispettata”.



Naturalmente, non c’è carenza di potenziali candidati per le aziende che potrebbero guardare uno studio di talento come PlatinumGames, con artisti del calibro di Microsoft, NetEase, o forse anche Nintendo che vengono in mente. PlatinumGames ha piani ambiziosi per i prossimi anni, dallo sviluppo di un nuovo motore interno alla virata verso il self-publishing, quindi dovrebbe essere interessante vedere come lo studio crescerà in futuro.