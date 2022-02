Elden Ring: From Software rivela le classi dell’astrologo e del bandito

ll prossimo gioco di ruolo d’azione fantasy di FromSoftware, Elden Ring , ha portato l’hype dei giocatori ai massimi livelli. Mentre occasionalmente emergono nuove notizie dal gioco, come i requisiti per PC, la data di uscita si sta lentamente avvicinando al traguardo e gli sviluppatori hanno condiviso maggiori informazioni sulle nuove classi.

Attraverso l’account Twitter ufficiale di Elden Ring, FromSoftware ha rivelato le due nuove classi in arrivo. La prima, chiamata Bandit, dovrebbe eccelle nel combattimento a distanza con gli archi, ed è anche veloce nell’attacco corpo a corpo. La seconda, chiamata Astrologo, è costituita da studiosi eredi della scuola di stregoneria di glinstone, che leggono il destino nelle stelle. I giocatori possono aspettarsi maggiori informazioni, poiché Elden Ring, è recentemente entrato in fase Gold. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Caratteristiche

Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio per PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 e PC tramite Steam.

BANDIT: A dangerous bandit who strikes for weak points. Excels at ranged combat with bows.

ASTROLOGER: A scholar who reads fate in the stars. Heir to the school of glintstone sorcery.

