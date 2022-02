The King of Fighters XV: pubblicato il trailer di lancio

The King of Fighters XV, l’ultimo titolo di SNK nel suo franchise di picchiaduro di punta, uscirà questa settimana. Le recensioni sono già state pubblicate (trovate la nostra qui) ed è in corso l’uscita mondiale. Per festeggiare, è stato pubblicato un nuovo trailer di lancio che presenta una notevole quantità di contenuti della storia.

L’iconico torneo KOF è tornato, anche se le cose più importanti sono chiaramente in corso. Man mano che vari eroi e cattivi si uniscono, compresi quelli resuscitati nel gioco precedente, il terreno è pronto per la resa dei conti finale. Il roster di lancio include 39 personaggi con combattenti di ritorno come Terry Bogard, Mai Shiranui e Ash Crimson, mentre i nuovi combattenti includono Dolores e Isla. Altri personaggi arriveranno nel Team Pass 1 quando il Team Garou con Rock Howard, Gato e B. Jenet verrà lanciato a marzo. A maggio seguirà il team South Town con Geese Howard, Billy Kane e Ryuji Yamazaki.

The King of Fighters XV ha una dimensione di download di 68,048 GB su PS5, che potrebbe anche aumentare con una patch del day one. Il peso non è eccessivo per la maggior parte dei giochi che vengono lanciati in questi giorni, ma diventa inaspettatamente pesante per un picchiaduro. Se si pensa che Samurai Showdown di SNK ha una dimensione di 18,63 GB su PS4, mentre il titolo PS5 Guilty Gear Strive ha una dimensione di 11 GB. Di seguito una panoramica tramite la pagina ufficiale di Steam:

Sin dal debutto nel 1994, la serie di picchiaduro KOF ha emozionato i giocatori di tutto il mondo grazie ai suoi personaggi accattivanti e a un sistema di gioco unico. Dopo sei anni dall’ultima uscita, il nuovo KOF XV supera tutti i suoi predecessori in termini di grafica, sistemi ed esperienza online.

The King of Fighters XV sarà disponibile dal 17 febbraio per Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC tramite Steam.