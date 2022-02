Genshin Impact: character demo trailer Yae Miko

La versione 2.5 di Genshin Impact When the Sakura Bloom, sarà disponibile dal 16 febbraio e include il nuovo personaggio a cinque stelle Electro, Yae Miko, oltre alle re-run di Kokomi e Raiden Shogun. Sarà presente un nuovo arco narrativo incentrato su Enkanomiya, l’ultima isola di Inazuma arrivata con la versione 2.4 e sarà presente anche una nuova Quest che coinvolgerà sia Ei che Raiden Shogun. Di recente la miHoYo ha annunciato che nella versione 2.6 sarà presente Kamisato Ayato, il nuovo personaggio Hydro a cinque stelle, fratello di Kamisato Ayaka e capo del clan Kamisato. Ayato è uno dei personaggi più attesi in Genshin Impact in questo momento, doppiato dal leggendario doppiatore Akira Ishida in giapponese, che ha anche doppiato Gaara di Naruto.

Manca solo un giorno per il rilascio ufficiale nella versione 2.5 di Genshin Impact del primo banner dedicato a Yae Miko e la miHoYo (che ha cambiato nome in HOYoverse), ha pubblicato il character demo trailer del personaggio. In Yae Miko: Anecdote of a Divine Kitsune Guuji, vengono messe in risalto le capacità di scrittrice di light novels di Yae Miko che, di fronte ad un resoconto troppo noioso della sua vita, improvvisa con un esempio dove i giocatori possono ammirare l’astuzia di Kitsune e le abilità del nuovo personaggio Electro a cinque stelle. Di seguito le abilità di Yae Miko tramite Honey Impact:

Sesshou Sakura : è possibile creare fino a tre Sesshou Sakura nello stesso tempo; colpiscono gli avversari con danni Electro; aumentano il loro livello in base al numero di Sesshou Sakura presenti ( il livello massimo è 3).

: è possibile creare fino a tre Sesshou Sakura nello stesso tempo; colpiscono gli avversari con danni Electro; aumentano il loro livello in base al numero di Sesshou Sakura presenti ( il livello massimo è 3). Tenko Keshin: evoca un fulmine infliggendo danni ElectroAoE. In combo con i Sesshou Sakura permette a questi ultimi di evocare Tenko Thunderbolts e infliggere ulteriori danni.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.