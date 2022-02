Tomb Raider: raccolta di beneficenza in collaborazione con Girls Make Games 

Crystal Dynamics ha annunciato, come parte dell’iniziativa volta a incoraggiare l’ingresso delle community sottorappresentate nel mondo dello sviluppo dei videogiochi, una raccolta di beneficenza in collaborazione con Girls Make Games per festeggiare i 25 anni di Tomb Raider e il compleanno di Lara Croft.

Questa raccolta di 15 stampe che raffigurano le rivisitazioni delle illustrazioni di copertina di Tomb Raider, create da leggendari artisti internazionali, è acquistabile esclusivamente sullo Square Enix Store per un periodo limitato a soli €48.99 (tasse e costi di spedizione esclusi). L’intero ricavato sarà devoluto a Girls Make Games, un programma dedicato a ispirare la nuova generazione di progettisti, creatori e sviluppatori di videogiochi. Gli artisti, scelti per assicurare un’ampia varietà di stili, hanno potuto reinterpretare in completa libertà le illustrazioni principali della serie. Le illustrazioni risultanti hanno ritratto Lara Croft nei più disparati stili: fumettistico, anime, eccentrico, realista e surrealista. Trovate la serie completa delle illustrazioni qui. Di seguito la dichiarazione di Scot Amos, Director di Crystal Dynamics:

A prescindere da genere e medium, Lara Croft è un’icona della cultura pop da 25 anni, immediatamente riconoscibile in questa incredibile serie artistica. Girls Make Games è un programma fantastico, con cui siamo fieri di collaborare tramite questa iniziativa. La nostra speranza è che ciò permetterà a centinaia di ragazze di partecipare ai campus estivi, ai seminari e alle altre iniziative di Girls Make Games.



Tra i talentuosi artisti coinvolti figurano Andy Park (supervisore allo sviluppo visivo di Marvel Studios), il leggendario character designer e illustratore giapponese Yoshitaka Amano, Babs Tarr (illustratrice di graphic novel di Batgirl, Gotham City Sirens e Overwatch) e Brenoch Adams (art director di Crystal Dynamics), che ha dato il via all’iniziativa con la propria interpretazione dell’illustrazione principale del primo Tomb Raider e con una versione originale dell’illustrazione principale di Tomb Raider: Anniversary. I 14 artisti hanno realizzato interpretazioni uniche e personali dell’illustrazione principale di ciascun gioco, con risultati spettacolari. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale.