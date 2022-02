Dynasty Warriors 9 Empires: pubblicato un nuovo gameplay

Dynasty Warriors 9 Empires, l’ultimo capitolo della serie di Koei Tecmo e lo sviluppatore Omega Force, è finalmente disponibile ed è stato pubblicato un nuovo gameplay di 35 minuti. Ricordiamo che l nuovo capitolo di Dynasty Warriors è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam. Di seguito una panoramica tramite la pagina ufficiale su Steam:

Una nuova versione della serie Empires, con un mix di azione elettrizzante e simulazione di cattura del paese. Vivi il dramma umano dei Tre Regni in un modo che solo Empires può offrire. Combatti emozionanti assedi al castello e manipola la politica del paese. Benvenuto nell’esperienza Empires.

Caratteristiche

Comanda i tuoi eserciti e assediate i castelli: il combattimento si è evoluto dalle Battaglie dei giochi precedenti in Assedi ai castelli . In un ambiente in continua evoluzione, usate una pianificazione subdola e la potenza militare per godere questo nuovo stile di battaglia in cui la domanda più grande è Qual è il modo migliore per espugnare questo castello?

dei giochi precedenti in . In un ambiente in continua evoluzione, usate una pianificazione subdola e la potenza militare per godere questo nuovo stile di battaglia in cui la domanda più grande è Rafforzate il Paese utilizzando un adeguato sistema politico Sistema politico: in Politica, le scelte e le interazioni tra gli ufficiali determineranno le fondamenta di una forza . I giocatori possono sperimentare una varietà di stili di vita , giocando come sovrani, generali, ufficiali non affiliati. Inoltre, le interazioni di un ufficiale con altri ufficiali aiuteranno a rafforzare il paese di cui fanno parte .

. I giocatori possono , giocando come sovrani, generali, ufficiali non affiliati. Inoltre, . Modalità Modifica migliorata: il gioco include la modalità Modifica, una delle preferite della serie. I giocatori possono creare i propri Custom Officer. Con i 94 ufficiali Musou e gli oltre 700 ufficiali generici che appaiono in Dynasty Warriors IX, i giocatori possono rendere più entusiasmante la propria esperienza di Dynasty Warriors.

Dynasty Warriors 9 Empires è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.