Terraria: aggiornamento versione 1.4.4 in arrivo

Journey’s End potrebbe essere stato il cosiddetto ultimo aggiornamento per Terraria ed è stato prontamente seguito da Journey’s Actual End. L’aggiornamento 1.4.4 è in arrivo e si chiama Labor of Love a causa del gioco che ha vinto nella categoria Labor of Love per gli Steam Awards 2021. L’obiettivo è fornire varie modifiche al bilanciamento e alcuni nuovi elementi, come rivelato da ChippyGaming su YouTube.

Sebbene molti degli oggetti siano pensati per essere una sorpresa sono presenti varie armi come Scourge of the Corruptor, Dark Lance, Flairon, Frostbrand e Star Wrath che ricevono potenziamenti per infliggere più danni in modi specifici. Le modifiche alla qualità della vita includono le missioni del pescatore che hanno la possibilità di fornire un ulteriore calo di mobili. Ora anche un Plantera’s Bumb verrà generato immediatamente una volta che i tre Mech saranno stati sconfitti. Un altro grande cambiamento è che fare clic su Eternia Crystal Stand può consentire di saltare il tempo di attesa tra le ondate quando si combatte l’Armata del Vecchio. È interessante notare che una volta terminato l’aggiornamento 1.4.4, Re-Logic lavorerà al suo secondo gioco. Di seguito una panoramica di Terraria tramite Steam:

Scavate, combattete, esplorate, costruite. Niente è impossibile in questo gioco d’avventura pieno di azione. Il mondo è la vostra tela e la terra è il colore.

Prendete gli strumenti e create armi per combattere un’ampia varietà di creature in numerosi biomi. Scavate sottoterra per trovare accessori, soldi e altri oggetti utili. Recuperate risorse per creare qualunque cosa serva per fabbricare il tuo mondo. Costruite una casa, un fortino, o anche un castello. Le persone vi si trasferiranno a vivere e venderanno diversi strumenti per aiutarvi nell’avventura.

Ma attento, ci sono molte sfide ad aspettarvi… Siete pronti ad affrontarle?

Terraria è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, mobile, Google Stadia e PC tramite Steam.