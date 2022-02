Computer fisso vs. portatile: qual è il migliore?

Quella tra un computer portatile e fisso è una delle “faide” più lunghe e antiche della storia dei tempi moderni che divide nettamente i consumatori. Da un lato abbiamo i portatili, con componenti interne sempre più potenti che possono essere facilmente trasportati ovunque, sia in viaggio che in ufficio. Dall’altro i computer fissi, che sono un investimento ideale per tutti coloro che vogliono poter contare su un dispositivo potente da tenere in casa.

Molto spesso quest’ultimi sono considerati ideali per chi ha una forte passione per il mondo del gaming o per chi lavora con tool e strumenti professionali. Ma non solo! C’è sempre una soluzione personale, sia per trovare un pc per il editing video, oppure per sessioni live di gaming in streaming o per scommettere nelle più prestigiose piattaforme di gioco come Bet365 Casinò. Vediamo insieme le differenze per rendere più semplice la scelta!

Pro e contro di un computer fisso

Partiamo da un dispositivo fisso, per mettere in mostra le sue caratteristiche e cercare così di riconoscere le su qualità. I vantaggi di un computer fisso possono essere riassunti con una parola: versatilità. Un computer di questo tipo permette di archiviare file di grandi dimensioni, lavorare facilmente sia su progetti di alta qualità ma anche sessioni di gaming. Inoltre possono essere personalizzati in base ai propri bisogni. C’è chi decide di aggiungere più spazio di archiviazione, RAM e anche una scheda grafica migliore così da rendere molto migliore il lavoro svolto. Inoltre non richiedono il supporto di una batteria, quindi possono essere usati a lungo senza problemi.

Sono quindi ideali per gli studenti, per l’apprendimento a distanza, per l’intrattenimento e per chi lavora attraverso questo dispositivo. Ma non mancano alcuni aspetti “negativi”, se così vogliamo definirli. Sono infatti molto più ingombranti e sono progettati per essere utilizzati in un unico posto, quello in cui sono installati. Ma è soprattutto il loro costo a rappresentare spesso un limite. È vero che presentano un’ampia varietà di opzioni di componenti, ma nel complesso il loro costo può volare alle stelle, anche se di base un computer fisso con discrete potenzialità è abbastanza economico.

Vantaggi e svantaggi di un computer portatile

Chi sceglie di acquistare un portatile lo fa per sfruttare non solo una buona potenza, ma soprattutto la possibilità di viaggiare e portare il proprio computer ovunque vada. Il primo vantaggio quindi è legato alla possibilità di trasportare un portatile comodamente in uno zaino, in valigia o all’interno di una custodia. Sono un ottimo alleato per chi vuole lavorare o divertirsi “in movimento”. Inoltre i processori dei laptop sono sempre più potenti e hanno quasi raggiunto i processori di un computer fisso. Ma ci sono ancora un po’ di differenze.

Esistono anche dei portatili usati per il gaming, ma ovviamente hanno un prezzo molto alto per garantire buone prestazioni. Si presentano con display che vanno da 13’’ a 15’’ per le dimensioni più piccole, per poi arrivare invece a schermi da 17 pollici con tastiere integrate più grandi. In quest’ultimo caso però aumenterà il peso complessivo del portatile rispetto alle versioni più leggere standard di un 13’’. Ultimo vantaggio da non sottovalutare? Consumano meno energia di un computer fisso e anche senza alimentazione possono funzionare attraverso la batteria.

Un aspetto sconveniente dei computer portatili può essere rappresentato dalla presenza di una sola unità interna. Chi vuole più spazio dovrà affidarsi a una memoria aggiuntiva, che resterà però inferiore rispetto a quanto offerto e garantito da un fisso. Infine anche i laptop possono avere una varietà piuttosto ampia di componenti aggiuntive che restano però limitate rispetto alle proposte per i computer fissi.

Come dovresti decidere?

Ci sono diversi fattori che possono influenzare la scelta: dal processore al software, dal tipo di attività che si vuole svolgere al prezzo finale che si vuole sostenere. Può essere molto utile porsi dei limiti rispetto al budget, in modo da restringere il campo di ricerca e di azione. Ma quando ci si mette alla ricerca di un computer bisogna sempre ricordare una cosa fondamentale. Ovvero che non esiste in assoluto un dispositivo migliore di un altro, ma esiste il modello più adatto alle proprie esigenze. A prescindere quindi dalle tendenze e dalle offerte, bisogna sempre cercare di mantenere fede ai propri bisogni. Solo così si potrà compiere una scelta responsabile che indirizzerà ogni singola persona verso un computer ideale, indipendentemente dalla tipologia di computer.