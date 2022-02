Elden Ring: annunciati i requisiti su PC

Dopo aver rivelato e rimosso i requisiti minimi di sistema per Elden Ring su PC, FromSoftware ha finalmente confermato i requisiti minimi e consigliati per la piattaforma. Per far girare senza ulteriori problemi l’ultima fatica targata della software house, avrete infatti bisogno di un Intel Core-i5 8400 o AMD Ryzen 3 3300X, 12 GB di RAM e una Nvidia GeForce 1060 3 GB o AMD Radeon RX 580 4 GB. In confronto, i requisiti consigliati includono un Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 5 3600K, 16 GB di RAM e una GeForce GTX 1070 o Radeon RX Vega 56 con 8 GB di VRAM. In entrambi i casi, sono richieste DirectX 12 e 60 GB di spazio di installazione.

Anche se questi non sono i requisiti più pesanti rispetto, ad esempio, a Dying Light 2 Stay Human, sono ancora più alti di Sekiro: Shadows Die Twice o Dark Souls 3. Ovviamente, dovremo aspettare e vedere come si evolve l’ottimizzazione, quindi rimanete sintonizzati. Intanto, ecco la lista al completo dei requisiti minimi e consigliati:

Requisiti Minimi:

Sistema Operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 3 3300X

Memoria Ram: 12GB

Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 1060 3 GB o AMD Radeon RX 580 4 GB

DirectX: DirectX 12

Spazio Libero: 60GB

Requisiti Consigliati:

Sistema Operativo: Windows 10/11

Processore: Intel Core i7-8700K or AMD Ryzen 5 3600X

Memoria Ram: 16GB

Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 1070 8 GB o AMD Radeon RX Vega 56 8 GB

DirectX: DirectX 12

Spazio Libero: 60GB

Elden Ring uscirà il 25 febbraio per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.