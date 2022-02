Xbox Game Pass: svelati i nuovi titoli in arrivo

Avendo già aggiunto diversi nuovi giochi alla libreria dell’Xbox Game Pass sempre crescente all’inizio di questo mese, Microsoft sta arrivando con un’altra serie di titoli in arrivo all’interno del catalogo, e ci sono alcuni giochi piuttosto interessanti in arrivo al servizio attraverso PC, cloud e console.

Per cominciare, Mass Effect Legendary Edition, che è stato disponibile su Xbox Game Pass e PC Game Pass per qualche tempo, è ora disponibile tramite Game Pass per cloud pure. Nel frattempo, il 17 febbraio porterà anche una serie di aggiunte importanti, in particolare con Total War Warhammer III di Sega e Creative Assembly che arriva al lancio su PC. Lawn Mowing Simulator (su Xbox One) e Madden NFL 22 (console e PC) saranno aggiunti lo stesso giorno.

In seguito, il 22 febbraio porterà l’FPS cooperativo ad accesso anticipato Roboquest (PC), con il gioco di strategia 4X Galactic Civilization 3 (PC) e la simulazione di baseball Super Mega Baseball 3 (console) in arrivo un paio di giorni dopo, il 24 febbraio. Infine, Alic: Madness Returns (PC) arriverà il 28 febbraio per chiudere il mese.

I giochi che stanno per lasciare la libreria del Game Pass presto sono Titanfall, Hypnospace Outlaw, Killer Queen Black, Stealth Inc 2, e Touhou Luna Nights. Sapevate che sono stati svelati recentemente alcuni dettagli relativi al servizio proprosto da Microsoft?