League of Legends: la prima vittoria del Team WE in LPL

Il Team WE, leader all’interno delle classifiche esports di diversi giochi questa stagione non si è dimostrato altrettanto performante in League of Legends, vincendo un’unica partita, contro gli LGD Gaming, in 5 settimane di LPL.

Nessun team era ancora stato sconfitto dai WE, garantendo alla squadra, insieme alla prima vittoria, un boost al morale da non trascurare nell’analisi delle prossime settimane del campionato cinese. La prima partita della serie si è svolte con le basi del classico meta orientale, in un early game controllato e passivo fino ad un late game dove ci si gioca il tutto per tutto. I game successivi, al contrario, sono stati delle vere e proprie fiestas, con il totale delle kill molto più alto rispetta alla norma dell’LPL.

Questa importante vittoria rappresenta un punto di svolta per la squadra, che non rimane più solitaria all’ultimo posto della classifica, avremo la possibilità di vedere infatti uno spareggio a quattro tra LGD, ThunderTalk Gaming, Rare Atom e Team WE.

Anche se i WE non avevano vinto una singola partita finora il programma del torneo è ancora dalla loro parte, 5 su 6 team che si sono trovati ad affrontare nelle scorse settimane sono coloro che parteciperanno (quasi) sicuramente ai Playoff e che si sono posizionati nella top 5 della Spring Split 2021. Si può tranquillamente dire che d’ora in avanti, per le settimane che rimangono alla fine dei gironi di LPL, per il Team WE la strada sarà in discesa.

Questa “sfortuna” nella programmazione del torneo comunque non inserisce automaticamente i WE all’interno dei playoff, sicuramente gli da più chance ma è ancora molto difficile accedere con il punteggio attuale di 1-6. Un importante fattore da considerale per il morale dei giocatori è la pressione dovuta al rischio della retrocessione, che ora, seppur ancora esistente, non è così sicura.

Il Team WE cercherà di ottenere la seconda vittoria della stagione 2022 contro gli OMG il 19 Febbraio, puntando addirittura alla terza vittoria nelle settimane successive potrebbero arrivare a spodestare i Anyone’s Legends che al momento detengono il decimo e ultimo spot per i Playoff dello Spring Split 2022.