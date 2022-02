Sifu: disponibile l’aggiornamento 1.06

Con l’aggiornamento 1.06 è stato ottimizzato Sifu, e sono stati corretti quei bug che arrestavano in maniera anomala l’applicazione.

Come riportato su Twitter poche ore fa, Sloclap ha rilasciato un nuovo aggiornamento per il picchiaduro action che ha venduto più di 500.000 copie nei primi giorni dall’uscita. L’aggiornamento in questione è il 1.06, il quale fornisce dei piccoli bug fix per il secondo e il terzo boss. Inoltre sono stati risolti dei problemi per i quali l’applicazione si arrestava in maniera anomala, andando anche a migliorare l’ottimizzazione grafica.

Per quanto riguarda l’illuminazione, sono stati eseguiti dei lavori di debug che hanno migliorato di gran lunga le prestazioni in tutti i livelli. Per le console PlayStation è stato annunciato che verrà aggiunti miglioramenti sull’accessibilità, come la possibilità di avere migliori sottotitoli ed una modalità ad alto contrasto. Soclap ha pensato a tutti i tipi di giocatori, infatti a breve verranno aggiunte nuove opzioni per la difficoltà, sia per i casual player e sia per gli hardcore player.

Sifu è attualmente disponibile per PS5, PS4 e PC su Epic Games. Se volete avere altre informazione riguardo il gioco cliccate qui.