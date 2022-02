Chorus: disponibile la demo su Xbox

Inizialmente rilasciata per le piattaforme PlayStation e PC, la demo per il titolo di combattimento spaziale Chorus di Fishlabs è ora disponibile per Xbox One e Xbox Series X/S. Mentre il contenuto esatto è sconosciuto, offre la possibilità di testare le meccaniche di gioco senza costi aggiuntivi.

Chorus si concentra su Nara, un pilota che faceva parte di The Circle e che ha lasciato per senso di colpa. Con il culto che ora minaccia di sopraffare l’universo, Nara si riunisce con la nave senziente Forsaken per unire la galassia e combattere. Lungo la strada, imparerà di più sui Faceless, antiche entità che sono in grado di piegare la realtà e sembrano avere una connessione con i poteri di Nara.

Chorus è disponibile sugli scaffali dei negozi per PS4, PS5, PC, Xbox Series X/S e Xbox One.