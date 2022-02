Destiny 2 La Regina dei Sussurri: ecco il trailer di lancio

Oggi, Bungie ha pubblicato un nuovo trailer per La Regina dei Sussurri, la prossima espansione di Destiny 2. I giocatori affronteranno l’ignoto mentre cercheranno di scoprire la verità, ritrovandosi faccia a faccia con la Covata Lucente di Savathûn. I guardiani di tutto il mondo accederanno a Destiny 2 questa settimana per non perdere il finale della Stagione dei Perduti, i cui eventi sono strettamente legati al lancio de La Regina dei Sussurri, il 22 febbraio.

Oggi, Bungie e SteelSeries, leader mondiale nella produzione di periferiche per gaming (competitivo e non), hanno annunciato la loro collaborazione per una collezione di prodotti in edizione limitata e a marchio Destiny. La collezione in edizione limitata include: