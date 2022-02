Dark Deity: rivelata data di lancio su Switch

Dark Deity l’RPG tattico a turni, attualmente disponibile per PC, a breve uscirà anche per Nintendo Switch.

La data scelta per l’uscita di questo titolo è il 17 marzo. L’annuncio è arrivato direttamente dal publisher Freedom Games e lo studio di sviluppo Sword and Axe tramite la pagina di Steam e un trailer su YouTube, che potete vedere in fondo alla notizia.

Trama di Dark Deity presente su Steam:

Terrazael. Un mondo dilaniato da traditori, guerrafondai e detentori di arcani segreti proibiti.

Un mondo appeso all’ultimo filo di speranza, messo in ginocchio da una Catastrofe diversi secoli prima, che ne ha fatto crollare le possenti civiltà. Invece dei maestosi imperatori di una volta, dei meschini sovrani regnano e muovono guerre inutili e imprudenti, ripulendo le rovine antiche come se fossero saprofagi.

Mettiti a capo di quattro allievi dell’Accademia militare di Sottoroggia, che viene improvvisamente chiusa su ordine di re Varic. Il sovrano del Regno di Delia si sta preparando a infrangere un accordo millenario, e gli allievi di Sottoroggia sono ottima carne da cannone… Tuttavia, questi quattro soldati hanno un destino molto più importante che essere maciullati dalla macchina della guerra.

Forse ancora non lo sanno, ma lasceranno il segno nella storia.