QLASH annuncia l’espansione in America Latina

QLASH, l’organizzazione fondata da due italiani, Luca Pagano e Max Pescatori, si è dimostrata negli ultimi anni leader delle associazioni esports in Europa con oltre 6 gaming houses situate nel vecchio continente. L’annuncio arrivato l’11 Febbraio ha ufficializzato l’espansione di QLASH in America Latina (LATAM) con una nuova squadra di FIFA 22.

Nonostante inizialmente l’arrivo in America di QLASH sarà su FIFA 22, è stato confermato che pianificano di includere altri team e altri titoli all’interno dell’organizzazione, con un particolare interesse per il settore e per l’ecosistema mobile in continua espansione in tutto il mondo.

QLASH continua ad evolversi ed espandersi, e l’arrivo in America Latina è un passo logicamente sensato per la compagnia. Abbiamo pianificato la nostra espansione in Messico da più di un anno e siamo contenti di esserci finalmente riusciti.

Crediamo fortemente che il Messico sia un paese chiave all’interno dell’industria del Gaming e del panorama esportivo per i prossimi anni e per questo ci è sembrato naturale cominciare ad operare lì. Luca Pagano, CEO di QLASH

L’espansione di QLASH in America Latina arriva a seguito di un discreto successo dell’organizzazione, in particolare dal punto di vista degli investimenti. Dopo una campagna di crowdfounding arrivata a circa 1 Milione di Euro, QLASH si è assicurata un investimenti dal giocatore americano professionista nel Poker, Dan Cates, da Martin Vettori, Lottatore italiano di MMA e dal calciatore spagnolo Victor Camarasa.

A quanto pare QLASH non si fermerà qui e sta già pianificando di espandersi in altri mercati e altri paesi.