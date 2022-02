Horizon Forbidden West: set LEGO con Aloy

LEGO ha rivelato tramite Twitter e YouTube che Horizon Forbidden West avrà il suo set LEGO.

Il set raffigura Aloy, la nostra protagonista, e l’iconica macchina Collolungo. Secondo la descrizione sul sito ufficiale LEGO, la riproduzione risulta essere alta 34 centimetri, larga 23 centimetri, profonda 17 centimetri e composta da ben 1222 mattoncini.

Questa collaborazione tra Sony e LEGO è stata possibile grazie a Guerrilla Games, ossia la casa di sviluppo di Horizon: Forbidden West.

Il designer della LEGO Isaac Snyder ha dichiarato: “Lavorare con Guerrilla è stato davvero straordinario. Il team è incredibilmente appassionato del mondo di Horizon ed è stato di grande aiuto nel garantire che fossimo in grado di creare una rappresentazione autentica in forma LEGO. Grazie alla nostra stretta collaborazione siamo stati in grado di includere riferimenti a tutti gli aspetti più iconici di Horizon: Forbidden West, da macchine incredibili, rovine misteriose, tribù uniche e scenari mozzafiato”.

Qui sotto potete vedere il tweet con il video della collaborazione, qui invece la nostra recensione del nuovo capitolo della saga con protagonista Aloy.

Epic adventures lay ahead this May, with LEGO #HorizonForbiddenWest Tallneck. Creativity and adventure await. pic.twitter.com/BK7Jtei3WB — LEGO (@LEGO_Group) February 15, 2022

Il prezzo dell’intero set LEGO è di 79.99 € e sarà disponibile dal 1 maggio 2022 in Italia.

Attualmente non è possibile preordinare il prodotto.