Cyberpunk 2077: mostrato l’update per next-gen

In una recente live stream, CD Projekt RED ha confermato che l’aggiornamento 1.5 di Cyberpunk 2077 è in arrivo per tutte le piattaforme e aggiungerà il supporto per Xbox Series X/S e PlayStation 5. Sono state mostrate anche diverse sessioni gameplay del gioco in esecuzione, in 4K e 60 FPS, catturati sia su Xbox Series X che su PlayStation 5. Inoltre, è stato pubblicato anche il trailer di lancio dell’update per la next-gen.

Le descrizioni ufficiali confermano tempi di caricamento più veloci, supporto al ray tracing e 4K con “scaling dinamico”. Ci sono anche molti altri miglioramenti “visivi e tecnici”. Il team di sviluppo ha discusso altre caratteristiche dell’aggiornamento, tra cui skill tree rinnovati, una migliore IA degli NPC e una migliore guida (compresa la simulazione dell’ABS e la regolazione della visuale in prima persona in alcuni veicoli).

Qui sotto potete vedere una panoramica dell’update per next-gen e per tutte le piattaforme. Sulla patch note ufficiale potete vedere tutti i cambiamenti della 1.5.

CD Projekt RED ha reso disponibile l’aggiornamento 1.5.

Qui sotto potete vedere il gameplay per Xbox Series X.

Qui sotto potete vedere il video della versione PlayStation 5.

Qui invece, il trailer di lancio per l’arrivo alla next-gen di Cyberpunk 2077. Sotto, potete vedere una