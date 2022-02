League of Legends: nuove skin per la patch 12.5

Con il fatto che la patch 12.4 è praticamente arrivata, League of Legends ci mostra già da subito le skin per i campioni della prossima, ovvero la 12.5. La tematica che è stata scelta potrebbe essere famigliare per alcuni di voi: infatti, Nunu, Heimerdinger, Ziggs e Orianna riceveranno un cambiamento alquanto…alveare. Su Surrender at 20, il forum ufficiale dove vengono mostrati tutti i contenuti in anticipo del moba, abbiamo la preview dei loro aspetti in game, che sono:

BZZZiggs.

Heimerstinger.

Nunu & Beelump.

Orbeeanna.

Tra le skin in particolare, molti hanno espresso la loro gioia sulla skin di Nunu, la quale effettivamente sembra la più bella a livello estetico delle altre tre, siccome Willump è perfetto per il tipo di tematica scelta. Anche Orianna e Ziggs sono decisamente eccezionali, ma purtroppo i campioni sono un tantino trattenuti dall’esprimere il loro pieno potenziale semplicemente per il fatto che il loro modello è vecchio e decrepito, quindi vengono un po’ smorzati e non valutati a dovere. Per finire, Heimerdinger è carino, mostrano le torrette arrabbiate con le espressioni da ape, il che dona un certo tocco di tenerezza sul complesso. Vedremo che cos’altro ci aspetterà la prossima patch, quando Riot Games ci dirà tutti i cambiamenti previsti per la 12.5 di League of Legends che arriverà ad inizio marzo.