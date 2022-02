Teamfight Tactics: ecco il trailer ufficiale di Notti al Neon

Mancano pochi giorni al rilascio ufficiale dell’ultima espansione di Teamfight Tactics, ovvero Notti al Neon, e Riot Games ha rilasciato un trailer corto animato in cui fanno vedere una sorta di preludio al setting in cui verrà ambientata questa nuova storia (per quanto TFT possa avere una storia). Il trailer vede l’ultima piccola leggenda introdotta nel gioco, PROGETTO: Abyssia, impegnata a sgraffignare qualcosa di importante, ma di che cosa si tratterà esattamente? Il video ci dà qualche informazione sul contesto della situazione:

“Mentre Pinguì e Choncc non ci sono, PROGETTO: Abyssia fa la sua mossa. Passate al livello successivo con Notti al Neon, il nuovo aggiornamento di metà set che include nuovi Strateghi, Impianti Hextech e ricompense del pass… disponibile ora.”

In questo nuovo set di metà espansione, Teamfight Tactics vedrà il ritorno di vecchie facce amiche del gioco e altrettante nuove come Silco, Renata Glasc e ovviamente Zeri, due dei quali sono nuovi campioni di League of Legends, mentre il primo è stato il grande antagonista principale della prima serie di Arcane, ambientata nelle due città di Zaun e Piltover. Non vediamo l’ora di vedere come si evolverà il meta con l’arrivo di questi colossi al suo interno, e vi auguriamo di divertirvi il più possibile in Notti al Neon.