The Texas Chainsaw Massacre: il gioco avrà un twist

Dopo aver trascorso alcuni anni con Jason Voorhees a Camp Crystal Lake, lo studio dietro il gioco Friday The 13th sta provando un’altra icona horror in The Texas Chainsaw Massacre, il qui trailer è stato mostrato ai Game of the Year 2021. Sebbene il gioco presenti un gameplay simile al formato horror asimmetrico già visto, lo sviluppatore Gun Interactive mira a rendere l’esperienza diversa facendo in modo che tre assassini danno la caccia a quattro sopravvissuti nelle zone rurali del Texas, al contrario del solito singolo antagonista del genere. In particolare, sulla modalità di gioco hanno detto:

“Non vogliamo mai fare lo stesso gioco due volte. O innovi o imiti, e non devo dirti quale rende un gioco migliore. Tutti in Gun preferiscono innovare e portare avanti il ​​genere. Come si fa? Bene, quando si è trattato del design del Texas sapevamo che 3 contro 4 era diverso. Tutte le meccaniche e le funzionalità sono costruite attorno a questo ripensamento fondamentale del multiplayer asimmetrico. Inoltre, quando guardi il ‘ 74, noterai che c’è un’intera famiglia con cui avere a che fare, non solo Leatherface. Quindi è stato naturale avere tre assassini che inseguivano le vittime”.

In particolare, gli sviluppatori hanno detto che bilanciare il potere che i killer possiedono è stato divertente e imprevedibile, considerando che dovevano tenere conto dei nascondigli che le vittime dovevano trovare per non farsi trucidare come pesci. Inoltre, è interessante notare che Keltner, nonché CEO di Gun Interactive, ha anche affermato che una banda di assassini che dà la caccia ai giocatori potrebbe creare un’esperienza “travolgente”, ma il team sta lavorando per offrire “momenti emozionanti intrisi di terrore” e brevi pause in cui puoi riprendere fiato. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà questo grande classico del genere horror, e fino ad allora di preghiamo di attendere The Texas Chainsaw Massacre.