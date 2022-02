Dead by Daylight: ecco l’update Sadako Rising

Lo sviluppatore di Dead by Daylight Behavior Interactive ha rilasciato il trailer completo del nuovo capitolo di The Ring questa settimana insieme a una data di uscita, ovvero l’8 marzo su tutte le piattaforme del gioco. Il Capitolo si chiama ufficialmente “Sadako Rising” e arriva con un nuovo Sopravvissuto e un nuovo Killer, quest’ultimo traendo ispirazione dalle opere di Kōji Suzuki e dalle raffigurazioni dell’entità viste nel film. Oltre al nuovo trailer e alla data di rilascio, il prossimo aggiornamento è già stato pubblicato sui server PTB, il che significa che siamo in grado di vedere di cosa sono capaci i nuovi Survivor e Killer. Prima di arrivare a questo, il trailer completo può essere mostrato di seguito con il killer noto come “The Onryō” e il sopravvissuto che si fa chiamare “Yoichi Asakawa”. Il Killer ha un potere speciale come sempre, mentre sia il Killer che il Sopravvissuto hanno i loro vantaggi unici.

Per l’appunto, il trailer ufficiale dell’update dice:

“Brutture indicibili si agitano sott’acqua. Diffondi la maledizione in Dead by Daylight con Sadako Rising, un nuovo capitolo ispirato a Ringu, il romanzo di Kōji Suzuki, e al suo originale adattamento cinematografico. Sadako Rising include un nuovo killer, l’Onryō, e un nuovo sopravvissuto, Yoichi Asakawa.”