BioShock: Netflix annuncia il film sull’FPS

Poco fa il profilo Twitter di Netflix Geeked, poi ritwittato da Netflix stessa, ha fatto un annuncio che farà piacere ai fan dei Big Daddy e dell’universo creato da Irrational Games, poi trasferitosi su 2K: ci sarà un film su BioShock.

Il tweet aggiunge poco altro in merito, cita solo la frase di Andrew Ryan “We all make choices, but in the end our choices make us.” (Tutti noi facciamo delle scelte, ma alla fine sono le scelte a fare noi), più un’esortazione all’attesa su novità in merito. Non potendo fare altro, rimaniamo dunque ad aspettare nuovi dettagli su questo film, per sapere il cast e quant’altro, e soprattutto per capire quando arriverà sulla piattaforma on demand.

Lasciandovi al tweet qui sotto, vi ricordiamo dei rumor di fine anno scorso che parlavano di un BioShock Isolation come prossimo capitolo della saga.