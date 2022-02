Chivalry II: arriva l’aggiornamento House Aberfell

Da oggi 15 febbraio è disponibile House Aberfell, nuovo aggiornamento per Chivalry II, il gioco con combattimenti e assedi ambientato nel medioevo. Questo nuovo update porta una nuova mappa, The Raid on Aberfell, una nuovo obiettivo, Capture Peasants & Livestock, in cui liberare maiali e contadini, nuovi oggetti cosmetici a tema Highlander ed altro. Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.

Chivalry II, sviluppato da Torn Banner Studios e pubblicato da Tripwire Interactive, Koch Media e Deep Silver, è disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Qui, qualora vogliate, la nostra recensione, sotto il trailer di lancio del nuovo aggiornamento.