Horizon Forbidden West: Guida alle Tecniche Arma

Nel combat-system del nuovo Horizon Forbidden West – di cui potete trovare la nostra recensione – diverse sono le tecniche che è possibile adottare per aggiungere all’arsenale di Aloy degli effetti per ottenere diversi vantaggi in battaglia. In questa piccola guida illustreremo tutte le Tecniche Arma presenti nel titolo sequel di Guerrilla Games che è possibile sbloccare con i punti generati dall’aumento di livello della protagonista, distribuite nei diversi rami di abilità e relative alle diverse armi che la protagonista potrà utilizzare durante la sua avventura. Vediamo dunque quali sono.

Le Tecniche Arma di Horizon Forbidden West

Nel ramo della guerriera troviamo:

Colpo ampio (Arco da guerra): Aloy scocca 5 frecce in una raffica orizzontale. È possibile tenere premuto più a lungo per restringere la zona d’impatto. Utilizza le frecce selezionate al momento e consuma una quantità moderata di vigore arma.

Detonatore mischia (Arco da guerra): Aloy scocca una freccia speciale che resta attaccata a un nemico per un breve periodo. È possibile farla esplodere con un attacco in mischia per infliggere danni extra. Si possono attaccare più frecce per innescare un’esplosione più potente. Utilizza fino a 2 frecce del tipo attualmente selezionato e consuma una quantità ridotta di vigore arma.

Fuoco a raffica (Arco da guerra): Aloy scocca una rapida raffica di 3 frecce del tipo selezionato al momento. Consuma una quantità ridotta di vigore arma.

Nel ramo dell’intrappolatrice troviamo:

Cavo rapido (Lancia-trappole): Aloy lancia istantaneamente un cavo di lunghezza fissa del tipo selezionato al momento. Il cavo esplode o si disattiva dopo un breve periodo. Consuma una quantità ridotta di vigore arma.

Corda perforante (Lancia-corde): Aloy scaglia una corda che può agganciarsi al nemico in qualsiasi punto, corazza inclusa, senza dover tendere l’arma al massimo. Non utilizza munizioni. Consuma una quantità moderata di vigore arma.

Nel ramo della cacciatrice troviamo:

Tiro alto (Arco da caccia): Aloy scocca una raffica di frecce che raggiunge una grande altezza prima di abbattersi sui nemici. Utilizza il tipo di freccia attualmente selezionato e consuma una quantità moderata di vigore arma.

Scoppio ampio (Scaglia-dardi): Aloy scocca 8 dardi del tipo attualmente selezionato in un’ampia raffica a corto raggio. Consuma una quantità moderata di vigore arma.

Tiro triplo (Arco da caccia): Aloy incocca un massimo di 3 frecce del tipo attualmente selezionato e scoccando normalmente rilascia tutte le frecce simultaneamente. Consuma una quantità ridotta di vigore.

Raffica prolungata (Scaglia-dardi): Aloy dà fondo a un intero caricatore di dardi restando immobile. Utilizza tutti i dardi attualmente caricati, anche se l’attacco viene interrotto. Consuma una grande quantità di vigore arma.

Colpo travolgente (Arco da caccia): Aloy scocca una freccia speciale che, pur non infliggendo danni, può stordire o atterrare le Macchine, lasciandole vulnerabili ad attacchi successivi. Utilizza fino a 3 frecce del tipo attualmente selezionato e consuma una quantità moderata di vigore arma.

Colpo ultra (Scaglia-dardi): Aloy scocca una raffica di dardi esplosivi speciali che può colpire bersagli molto distanti. Utilizza fino a 10 dardi del tipo attualmente selezionato e consuma una quantità moderata di vigore arma.

Nel ramo della superstite troviamo:

Bomba rimbalzante (Fionda esplosiva): Aloy lancia una bomba esplosiva che diventa più potente a ogni rimbalzo, fino a un massimo di 3 rimbalzi. Utilizza fino a 2 bombe del tipo attualmente selezionato e consuma una quantità moderata di vigore arma.

Guanto lacerante triplo (Guanto lacerante): Aloy lancia 3 dischi del tipo selezionato al momento. Può recuperarne e riutilizzarne solo uno. Consuma una quantità moderata di vigore arma.

Schivata esplosiva (Fionda esplosiva): Aloy scaglia una raffica di bombe davanti a lei e balza all’indietro schivando automaticamente. Utilizza il tipo di bomba attualmente selezionato e consuma una grande quantità di vigore arma.

Mina lacerante (Guanto lacerante): Aloy lancia un disco che rimbalza dal punto d’impatto e si libra in aria, infliggendo danni fulminanti a tutti i bersagli circostanti per un breve periodo. Utilizza fino a 2 dischi del tipo selezionato al momento e consuma una quantità moderata di vigore arma.

Bomba adesiva (Fionda esplosiva): Aloy lancia una bomba del tipo attualmente selezionato che si attacca al bersaglio ed esplode dopo un certo lasso di tempo. Si possono attaccare più bombe per farle esplodere simultaneamente e infliggere danni extra. Consuma una quantità ridotta di vigore arma.

Guanto lacerante potenziato (Guanto lacerante): Aloy lancia un disco speciale che infligge danni extra a un bersaglio singolo. Il disco non torna dopo aver colpito. Utilizza fino a 3 dischi del tipo selezionato al momento e consuma una quantità moderata di vigore arma.

Nel ramo dell’infiltratrice troviamo:

Colpo rinforzato (Arco di precisione): Aloy scocca un colpo potente in posizione inginocchiata che esplode all’impatto. Utilizza fino a 3 frecce del tipo attualmente selezionato e consuma una grande quantità di vigore arma.

Tiro doppio (Arco di precisione): Aloy incocca una seconda freccia del tipo attualmente selezionato e scoccando normalmente rilascia entrambe le frecce simultaneamente. Consuma una quantità moderata di vigore arma.

Colpo concentrato (Arco di precisione): Aloy aumenta lo zoom dell’arma mentre mira e scocca un colpo potente che infligge danni extra. Utilizza il tipo di freccia attualmente selezionato e consuma una quantità moderata di vigore arma.

Nel ramo dell’esperta di macchine troviamo:

Trappola appuntita (Lancia-punte): Aloy lancia una punta che si trasforma in una trappola all’impatto e si innesca dopo un breve lasso di tempo. Utilizza il tipo di punta attualmente selezionato e consuma una quantità moderata di vigore arma.

Punta a propulsione (Lancia-punte): Aloy lancia una punta a lungo raggio che esplode all’impatto o in prossimità di un bersaglio. Utilizza fino a 3 punte del tipo attualmente selezionato e consuma una grande quantità di vigore arma.

Punta a frammentazione (Lancia-punte): Aloy lancia una punta che si suddivide in più proiettili per colpire un’area più vasta. Utilizza il tipo di punta attualmente selezionato e consuma una quantità moderata di vigore arma.

Come è possibile notare, moltissime sono le tecniche da poter utilizzare a seconda delle armi imbracciate, selezionabili dalla ruota delle armi in base alle diverse situazioni che possono crearsi dinanzi ad Aloy, previo riempimento della barra adibita al vigore arma, che previene l’uso spasmodico delle stesse. Insieme alle Cariche Valorose, si ottiene un quadro vasto di possibilità di approcci garantiti dal gameplay di Horizon Forbidden West, che permette a chiunque di trovare la sua dimensione nell’Ovest Proibito.