13 Sentinels Aegis Rim: nuovo trailer versione Switch

Il publisher ATLUS e lo sviluppatore Vanillaware hanno rilasciato un nuovo trailer, dal nome “Calamities”, per la versione Switch di 13 Sentinels Aegis Rim, ed è stato anche annunciato che i preordini dell’edizione fisica includeranno un pacchetto di card artistiche bonus, fino ad esaurimento scorte.

Questa la descrizione del gioco:

Vanillaware, i narratori dietro Odin Sphere e Dragon’s Crown, creano un’epopea di mistero fantascientifico che abbraccia tredici storie intrecciate in 13 Sentinels: Aegis Rim. Ora, questo titolo acclamato dalla critica è in arrivo su Nintendo Switch.

Scopri la verità e immergiti in un’avventura a scorrimento laterale in 2D caratterizzata da un’arte e da ambienti meravigliosi. Poi, contrasta i kaiju in un frenetico combattimento dall’alto e combatti per difendere l’umanità!

Caratteristiche principali

Splendidamente reso nello stile visivo dipinto a mano tipico di Vanillaware

Scopri una storia profonda attraverso visioni del passato e del futuro

L’orologio del giorno del giudizio sta ticchettando. Diventa un pilota di Sentinel, personalizza il tuo mech e combatti ondate di kaiju in un combattimento tattico dall’alto

13 Sentinels Aegis Rim uscirà per Nintendo Switch il 12 aprile in Occidente e il 14 aprile in Giappone. Disponibile già per PlayStation 4, da qualche giorno è possibile scaricare la demo su Switch, ma solo sullo store Giapponese. Qui sotto potete vedere il trailer.