Star Wars The Old Republic: disponibile l’espansione Legacy of the Sith

Electronic Arts e BioWare hanno lanciato Legacy of the Sith, l’ultima espansione di Star Wars The Old Republic, continuando il 10° anniversario dell’amato e popolare MMORPG story-driven che ha dato ai giocatori di tutto il mondo l’opportunità di vivere la propria storia di Star Wars. Legacy of the Sith è l’ultima grande espansione di contenuti, disponibile per tutti gli abbonati, in un’esperienza di gioco in continua evoluzione, che presenta nuovissime campagne narrative, la possibilità per i giocatori di personalizzare i loro personaggi a un livello intricato e una serie di aggiornamenti della qualità della vita che mirano a rendere il gioco più accessibile che mai. Le celebrazioni per il decimo anniversario di Star Wars The Old Republic dureranno per tutto il 2022 e introdurranno continuamente nuovi contenuti, eventi, aggiornamenti e altro ancora.

“Per oltre 10 anni, Bioware ha fatto un lavoro incredibile continuando a raccontare storie straordinarie e a costruire mondi e personaggi incredibili in Star Wars: The Old Republic”, Douglas Reilly, Vice Presidente di Lucasfilm Games. “Non potremmo essere più entusiasti di continuare ad evolvere ed espandere questa iconica esperienza di Star Wars con il team”.

Per celebrare il lancio di Legacy of the Sith e i 10 anni di narrazione di Star Wars attraverso trailer in computer grafica ricchi d’azione, BioWare e Lucasfilm Games hanno collaborato a un nuovo trailer di lancio cinematografico che pone le basi per gli eventi dell’espansione. Il trailer di lancio di Legacy of the Sith introduce un nuovo padawan Jedi, Sa’har Kateen, che deve affrontare il traditore Darth Malgus e gli eventi del suo passato per fermare il Signore oscuro dei Sith dal portare il suo piano sinistro alla sua fase successiva.

“Nel cuore di Star Wars The Old Republic c’è la migliore narrazione RPG di BioWare, che dà ai giocatori la straordinaria capacità di vivere la propria storia di Star Wars durante un periodo davvero epico della galassia”, ha detto Charles Boyd, direttore creativo di Star Wars The Old Republic di BioWare. “Insieme a un’incredibile community e al team di Lucasfilm Games, abbiamo investito gli ultimi 10 anni per far crescere ed evolvere il gioco e la sua storia in un viaggio di Star Wars unico, completamente personalizzabile e tentacolare. Mentre ci accingiamo a lanciare questo prossimo capitolo con Legacy of the Sith, siamo entusiasti di offrire ai giocatori nuovi e veterani e ai fan di Star Wars la migliore esperienza di sempre, con molto altro a venire.”

La storia di Legacy of the Sith si basa sulla trama dinamica di Star Wars The Old Republic e sulla guerra in corso tra la Repubblica Galattica e l’Impero dei Sith, permettendo ai giocatori di avanzare di livello fino a un nuovo limite di 80. I giocatori si avventureranno sul pianeta acquatico di Manaan in una campagna per scoprire gli insidiosi piani di Darth Malgus – l’antagonista del gioco, i cui piani segreti potrebbero segnare il destino sia dei Jedi che dei Sith. Legacy of the Sith porta con sé anche nuove missioni collaborative, tra cui un Flashpoint per 4 giocatori ambientato in una fortezza Sith in rovina sul remoto pianeta Elom.