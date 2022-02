Call of Duty: disponibile la Stagione 2 di Warzone e Vanguard

Il tanto atteso aggiornamento di Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Vanguard è ufficialmente attivo per tutte le piattaforme, dato che Activision ha reso la stagione 2 del gioco disponibile per tutti. Lo sviluppatore Raven Software, naturalmente, ha lavorato all’aggiornamento per un po’ di tempo, e Activision ha promesso miglioramenti significativi per l’esperienza con esso.

Mentre le note della patch per la stagione 2 sono piuttosto espansive e piene di informazioni su tutte le nuove cose che vengono aggiunte al gioco, alcuni dei punti chiave sono i nuovi veicoli che vengono aggiunti, come l’aereo bombardiere, nuovi luoghi, come la fabbrica chimica e i laboratori sotterranei di ricerca sulle armi chimiche, nuove caratteristiche di gioco, come l’aggiunta di munizioni e bombe Nebula V, aggiornamenti sulla qualità della vita e molto altro. La Stagione 2 porterà anche un nuovo pass di battaglia a 100 livelli per i giocatori per guadagnare ricompense, naturalmente.

Raven Software ha anche reso disponibile la dimensione del download per gli aggiornamenti, con PlayStation 4 e PlayStation 5 che necessitano di 14,1 GB di spazio, Xbox One e Xbox Series X/S che necessitano di 13,7 GB di spazio, e PC che necessitano di uno spazio combinato di 15,5 GB se si vuole scaricare gli aggiornamenti Warzone e Modern Warfare insieme, altrimenti, saranno necessari solo 11,5 GB per il primo.