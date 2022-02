Mad Max 2 è in fase di sviluppo?

Nel 2015, Avalanche Studios, gli sviluppatori responsabili della creazione dei giochi Just Cause, ha rilasciato un gioco basato sui film di Mad Max di George Miller. Chiamato semplicemente Mad Max, era un gioco d’azione-avventura open-world con combattimento anche nei veicoli. Mentre il gioco in sé ha avuto un’accoglienza mista da parte della critica, è stato comunque amato da molti dei suoi giocatori. Sfortunatamente, questo non ha mai aiutato a portare a un sequel, anche se sembra che questo potrebbe non essere più il caso.

Grazie a un post su Twitter dell’utente Wendy W Fok, sembra che ci potrebbe essere un sequel di Mad Max nelle opere, se il messaggio che accompagna l’immagine nel tweet è qualcosa da seguire. Wendy, che apparentemente ha lavorato nel gioco come talento, ha condiviso una foto di se stessa qualche settimana fa in cui sembra essere stata scelta da Avalanche Studios per essere in Mad Max 2 come ribelle.

Avalanche Studios non ha commentato né respinto le affermazioni in questo momento legati a questo ipotetico Mad Max 2, quindi il tweet dovrebbe essere preso con le dovute precauzioni, soprattutto in assenza di un annuncio ufficiale. Per ora, quello che sappiamo è che Avalanche Studios sta attualmente realizzando un nuovo gioco open world co-op con Xbox Game Studios chiamato Contraband.