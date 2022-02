Baldur’s Gate 3: la patch 7 è disponibile

Come vi abbiamo detto in precedenza, Larian Studios ha ospitato un nuovo Panel from Hell per Baldur’s Gate 3 e ha svelato la Patch 7.Il nuovo aggiornamento aggiunge la Classe Barbarian insieme a due sottoclassi, Berserker e Wildheart, e alcune modifiche all’interfaccia utente dell’HUD.

La sottoclasse Berserker per il Barbaro è incentrata sulla rabbia e sull’infliggere più danni. Puoi anche ottenere l’uso di armi improvvisate come azione bonus e infliggere danni aggiuntivi. Wildheart vede la classe attingere da abilità ispirate ad animali come il lupo, l’orso e la tigre, e il giocatore può scegliere quale classe dovrebbe guidarli (come si riflette nei loro piercing sul viso). In aggiunta a questo, la Patch 7 revisiona anche l’interfaccia utente dell’HUD che include una hot bar meno disordinata insieme alla possibilità di organizzare azioni, incantesimi e oggetti comuni nei mazzi per un facile accesso. Sono state aggiunte anche nuove viste per la scheda del personaggio e il pannello del gruppo e si può giocare mentre queste rimangono aperte. Per maggiori dettagli, trovate le note complete sulla patch qui. Di seguito una panoramica del gioco tramite Steam:

Unitevi al vostro gruppo e tornate nei Forgotten Realms in una storia di amicizia e tradimento, sacrificio e sopravvivenza e il richiamo del potere assoluto. Abilità misteriose si stanno risvegliando dentro di voi, estratte da un parassita Mind Flayer piantato nel vostro cervello. Resistete e rivoltate l’oscurità contro se stessa. Oppure abbracciate la corruzione e diventate il male supremo.



Rapiti, infettati, persi. Vi state trasformando in un mostro, ma man mano che la corruzione dentro di voi cresce, cresce anche il tuo potere. Quel potere può aiutarvi a sopravvivere, ma ci sarà un prezzo da pagare e, più di ogni capacità, i legami di fiducia che costruite all’interno del tuo gruppo potrebbero essere la vostra più grande forza.

Baldur’s Gate 3 è disponibile per Google Stadia e PC tramite Steam.