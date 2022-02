Baldur’s Gate 3: uscita dall’accesso anticipato nel 2023

Per Baldur’s Gate 3 Larian Studios ha recentemente rilasciato una nuova grande patch che aggiunge la classe Barbarian e due nuove sottoclassi, revisiona l’interfaccia utente dell’HUD, introduce numerose nuove armi e molto altro. Tuttavia, la strada per il lancio è ancora lontana. l’azienda ha rivelato in un recente comunicato stampa che si aspetta che il gioco di ruolo uscirà dall’accesso anticipato nel 2023.

Parlando con Eurogamer, il fondatore di Larian Studios Swen Vincke ha rivelato:

Pensiamo di essere nel nostro ultimo anno di sviluppo. Pensiamo ancora di avere un anno di sviluppo davanti a noi, quindi è improbabile che sarà quest’anno [2022]. Ma siamo alla fine, quindi ora stiamo vedendo la luce alla fine del tunnel. Abbiamo un piano abbastanza concreto. Abbiamo molti piani, abbiamo molte cose su cui stiamo lavorando in realtà, che saranno annunciate in un’altra data, quindi per il momento non ci vedremo muovere in nessuna direzione.



Alla luce delle recenti acquisizioni, in particolare Microsoft che acquisisce Activision-Blizzard e Sony che acquisisce Bungie, Vincke ha confermato che Larian Studios non è attualmente in vendita.Ha inoltre notato che il team di sviluppo sta lavorando all’ultima parte del gioco e che tutto il resto è relativamente fatto. Tuttavia, c’è ancora un sacco di correzione di bug e lucidatura che deve essere eseguita. Il grafico di combustione (che è definito come una “rappresentazione grafica del lavoro rimasto da fare rispetto al tempo”) sta bruciando per davvero secondo Vincke. Il lato positivo è che i fan possono aspettarsi più grandi aggiornamenti quest’anno.

Il titolo È stato inizialmente lanciato nell’ottobre 2020 e si svolge 120 anni dopo gli eventi del secondo gioco. La storia riguarda i mind flayer e il viaggio del giocatore per sbarazzarsi di un girino illithid che lentamente li convertirà nello stesso. Restate sintonizzati per maggiori dettagli sui successivi aggiornamenti nei prossimi mesi.

Baldur’s Gate 3 è attualmente disponibile in accesso anticipato per PC tramite Steam e Google Stadia.