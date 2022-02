Brawlhalla e Hasbro: Crossover in arrivo

Ubisoft, in collaborazione con Hasbro, Inc., annuncia l’arrivo di Snake Eyes e Storm Shadows di G.I. JOE su Brawlhalla (per maggiori informazioni) come Crossover dal 23 Febbraio.

L’arrivo dei G.I. JOE su Brawlhalla è accompagnato dall’apertura di un nuovo evento in-game con nuova mappa dedicata per la modalità Resa dei conti.

La mappa in questione è Dojo di Arashikage (disponibile anche come Rissa Settimanale), l’elevata presenza di trappole e piastre a pressione definisce la necessità di strategie per aggiudicarsi la vittoria.

Il giocatore che in tre minuti accumula il maggior punteggio nei tre minuti a disposizione vince la partita.

Il Crossover non è accompagnato solo dall’arrivo dei nuovi personaggi e della nuova mappa, bensì entro l’inizio dell’evento verranno annunciati anche oggetti in-game a tema G.I. JOE.

Tutti gli oggetti ed i personaggi a tema saranno acquistabili e giocabili anche dopo la fine dell’evento Crossover, entrando quindi di fatto a far parte del gioco in maniera permanente.

Questa non è la prima volta che vediamo Brawlhalla fare questo tipo di collaborazioni (per approfondire)