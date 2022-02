Sonic The Hedgehog 3: Sega e Paramount annunciano la produzione del terzo film

Paramount Pictures e SEGA Corporation hanno annunciato l’inizio dello sviluppo di un terzo film dedicato a Sonic The Hedgehog. Inoltre, SEGA e Paramount+ stanno realizzando la primissima serie originale live-action dedicata al franchise di Sonic, prevista per il 2023. La serie su Paramount+ vedrà il personaggio di Knuckles, doppiato da Idris Elba. Per maggiori informazioni, potete visitare il sito di Paramount+ qui oppure di SEGA Corporation qui. Haruki Satomi, CEO di SEGA Corporation, afferma:

Siamo lieti di annunciare che il terzo film per cinema di Sonic e la prima serie live-action di Sonic su Paramount+ sono in sviluppo. Abbiamo un eccellente rapporto con Paramount e non vediamo l’ora di espandere il franchise di Sonic the Hedgehog con loro. Il 2022 sarà un anno importante per il franchise, con il secondo film in uscita in aprile, e Sonic Frontiers, l’attesissimo videogioco, in arrivo durante le feste. Da oltre 30 anni, Sonic è amato da fan di tutto il mondo, ai quali non vediamo l’ora di regalare momenti ed esperienze memorabili per tanti anni a venire.

Sonic The Hedgehog ha battuto innumerevoli record di incassi, rivelandosi il miglior adattamento videoludico cinematografico di tutti i tempi nel mercato nazionale e guadagnando quasi 320 milioni di dollari al botteghino internazionale. Il secondo film è previsto aprile di quest’anno e riproporrà il cast originale, con un ritorno della regia di Jeff Fowler.

La serie cinematografica di Sonic The Hedgehog racconta la storia del porcospino più veloce del mondo che scopre la sua nuova casa sulla Terra. Il primo capitolo della serie cinematografica, un commedia d’avventura live-action uscita nel febbraio del 2020, racconta la storia di Sonic e del suo nuovo migliore amico Tom (James Marsden), che uniscono le forze per difendere il pianeta dal genio diabolico del Dr. Robotnik (Jim Carrey), che complotta per dominare il mondo. Il film per famiglie vede anche la partecipazione di Tika Sumpter e Ben Schwartz, doppiatore di Sonic.