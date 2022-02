Street Fighter 6: l’annuncio potrebbe essere alle porte

L’annuncio di Street Fighter 6 potrebbe essere alle porte.

Si, avete capito bene.

Pare che allo scadere del misterioso conto alla rovescia di Capcom (per approfondire), sia previsto l’annuncio proprio di Street Fighter 6.

Se questa ipotesi dovesse risultare veritiera, la reazione dei fan potrebbe non essere delle migliori date le polemiche passate dopo l’uscita di Street Fighter 5 che lamentavano una scarsa attenzione per il titolo precedente.

Uno strano conto alla rovescia è stato pubblicato lunedì da Capcom (qui) sul suo sito ufficiale.

Lo scadere del conto alla rovescia è previsto per il 20 febbraio.

Non ci sono messaggi, immagini o altro sul sito Web al di fuori del conto alla rovescia, tuttavia, c’è un indizio da non trascurare sul fatto che l’annuncio sarà proprio il nuovo Street Fighter.

Infatti il 20 febbraio coincide con un importante evento legato a Street Fighter.

La finale di stagione del Capcom Pro Tour per Street Fighter 5: Championship Edition va dal 17 al 20 febbraio, ciò significa che il conto alla rovescia terminerà mentre si sta svolgendo la finale di stagione.

Capcom è nota per fare annunci relativi ai giochi di combattimento durante i grandi tornei, quindi le voci riguardo al possibile annuncio di Street Fighter 6 hanno preso piede tra i fan.