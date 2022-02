Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: nuove informazioni sui 27 lavori

In Stranger of Paradise Final Fantasy Origin la Square Enix ha modificato lo stile degli elementi originali della serie per renderlo molto più simile a un titolo Soulslike. I giocatori possono trovare ancora delle meccaniche familiari come i Jobs. Questa tipologia è in sintonia con la struttura dedicata alle classi e a un gameplay basato sulle build.

In un recente aggiornamento pubblicato sul PlayStation Blog, il director Daisuke Inoue ha offerto nuove informazioni sulle attività tra cui i giocatori potranno scegliere. Ci saranno un totale di 27 lavori in Final Fantasy Origin. Il director ha affermato:

All’inizio, abbiamo definito le armi che volevamo includere nel gioco. Una volta completato, abbiamo lavorato a ritroso per definire quali lavori e azioni avremmo potuto aggiungere per supportare quei diversi tipi di armi. Ad esempio, avevamo una lancia, quindi abbiamo pensato a potenziali lavori che avrebbero utilizzato quest’arma. Se stai parlando di utenti spear in Final Fantasy, deve semplicemente essere un Dragoon, giusto? Una volta definito il concetto generale, abbiamo esaminato il resto della serie per trovare azioni e abilità che avremmo potuto integrare nel gioco per dargli quella sensazione autentica di Final Fantasy .



Ovviamente, non tutti i lavori nel gioco sono basati su qualcosa che è venuto prima. La nuova classe Breaker, ad esempio, si ispira all’evocazione Odin mentre e usa Zantetsuken, la spada di Odino Summon, descritta come difficile da usare in alcune situazioni, ma anche molto potente. Un altro nuovo lavoro è Void Knight, che, curiosamente, può contrastare la magia in due modi: puoi assorbirla e trasformarla in MP, oppure puoi trasformarla nel tuo stesso attacco. Poi c’è Tyrant, un altro lavoro appena introdotto in Final Fantasy Origin , che ti permette di impregnare la tua arma di effetti elementali.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin uscirà il 18 marzo 2022 per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Epic Games Store.