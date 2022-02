Riot Games aggiorna LoL e TFT alla patch 12.4

Stamattina Riot Games ha aggiornato League of Legends alla Patch 12.4 che introduce Renata Glasc e la nuova stagione di Teamfight Tactics.

Nelle ultime settimane abbiamo parlato molto (per approfondire) dei giochi ambientati a Runeterra e dei molti aggiornamenti ed aggiunte importanti che stanno ricevendo.

Infatti per oggi era previsto il lancio delle novità molto importanti e discusse.

Renata Glasc, la baronessa chimica: il nuovo campione di Runeterra fa il suo debutto su League of Legends e Teamfight Tactics.

“Di umili origini nel Sump di Zaun, Renata Glasc, fondatrice della Glasc Industrie, si è lasciata ispirare dalle pratiche alchemiche di famiglia per migliorare la vita a Zaun e Piltover.

Negli ultimi 30 anni il suo lavoro visionario ha toccato lo sviluppo civile, la tecnologia e la filantropia, collaborando sia con i cittadini che con i baroni chimici per proteggere le strade.Al momento, cerca di far raggiungere alla Glasc Industrie il suo prossimo obiettivo: ridefinire la bellezza attraverso la tecnologia all’avanguardia. Per chi ambisce a un futuro grandioso, Renata Glasc è un punto fermo.”