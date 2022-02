Genshin Impact: trailer sulle abilità di Yae Miko

La versione 2.5 di Genshin Impact When the Sakura Bloom, sarà disponibile dal 16 febbraio e include il nuovo personaggio a cinque stelle Electro, Yae Miko, oltre alle re-run di Kokomi e Raiden Shogun. Sarà presente un nuovo arco narrativo incentrato su Enkanomiya, l’ultima isola di Inazuma arrivata con la versione 2.4 e sarà presente anche una nuova Quest che coinvolgerà sia Ei che Raiden Shogun. Inoltre saranno presenti nuovi eventi i-game. Di recente la miHoYo ha annunciato che nella versione 2.6 sarà presente Kamisato Ayato, il nuovo personaggio Hydro a cinque stelle, fratello di Kamisato Ayaka e capo del clan Kamisato. o Ayato è uno dei personaggi più attesi in Genshin Impact in questo momento, doppiato dal leggendario doppiatore Akira Ishida in giapponese, che ha anche doppiato Gaara di Naruto.

Finalmente è stata rilasciata la nuova versione di Genshin Impact e la nuova HoYoverse ha pubblicato un trailer per Yae Miko, il nuovo personaggio Electro a cinque stelle, che mostra le sue abilità e i suoi attacchi in combattimento. Come nei precedenti trailer, in Yae Miko: The Mocking of a Tenko, Yae viene descritta come una editor di light novels. Successivamente vengono messe in risalto le abilità del personaggio. Di seguito le abilità di Yae Miko tramite Honey Impact:

Sesshou Sakura : è possibile creare fino a tre Sesshou Sakura nello stesso tempo; colpiscono gli avversari con danni Electro; aumentano il loro livello in base al numero di Sesshou Sakura presenti ( il livello massimo è 3).

: è possibile creare fino a tre Sesshou Sakura nello stesso tempo; colpiscono gli avversari con danni Electro; aumentano il loro livello in base al numero di Sesshou Sakura presenti ( il livello massimo è 3). Tenko Keshin: evoca un fulmine infliggendo danni ElectroAoE. In combo con i Sesshou Sakura permette a questi ultimi di evocare Tenko Thunderbolts e infliggere ulteriori danni.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.