Children of Morta: disponibile l’aggiornamento per la co-op online

Il gioco di ruolo dello sviluppatore Dead Mage Children of Morta è molto amato dal pubblico indipendente per il suo gameplay brillante, la storia e gli elementi rogue-lite. Sebbene il gioco sia stato un pacchetto completo sin dal suo lancio, gli sviluppatori hanno seguito una road map di sviluppo dal 2020, migliorando il gioco. Come abbiamo detto in precedenza, sembra che Dead Mage abbia rilasciato un nuovo aggiornamento.

Il nuovo aggiornamento è denominato Fellowship Sanctuary e offre la possibilità di giocare in modalità cooperativa online con gli amici nel gioco. La patch è completamente gratuita per i giocatori che possiedono il gioco. Questo è l’ultimo aggiornamento menzionato nella tabella di marcia pianificata che gli sviluppatori stavano seguendo per Children of Morta. La modalità cooperativa online è disponibile nelle modalità di gioco Storia e Sentieri familiari. L’aggiornamento è attualmente disponibile su Steam, anche se non si sa quando arriverà sulle altre piattaforme. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Children of Morta è un GdR d’azione dove lo sviluppo dei personaggi è in stile rogue-lite dove non giocate nei panni di un solo individuo, ma bensì in quelli di un’intera famiglia di straordinari eroi. Come ogni hack ‘n’ slash che si rispetti, affrontate senza sosta orde di nemici in grotte, lande e dungeon generati proceduralmente e guidate la famiglia dei Bergson, con tutti i loro difetti e le loro virtù, nella lotta contro la Corruzione che avanza.

È arrivata la CO-OP ONLINE: finalmente avrete la possibilità di giocare con un amico lontano. Presente in entrambe le modalità Story e Family Trials, la co-op online vi dà la possibilità di unire le forze e combattere la Corruzione fianco a fianco. La modalità co-op è disponibile anche in locale.

Children of Morta è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.