Nimbus Infinity: disponibile early access su Steam

Nimbus Infinity, annunciato al Indie Live Expo 2020 (per approfondire) è ora disponibile in accesso anticipato per PC tramite Steam(qui), ha annunciato l’editore e sviluppatore GameTomo.

La versione Early Access include le prime sei missioni del gioco con elementi della storia, voci fuori campo in inglese ed opzioni di sottotitoli in giapponese e tailandese.

Le missioni della storia verranno aggiunte regolarmente prima del lancio completo del gioco, oltre a nuove modalità, funzionalità, contenuti e correzioni.

Mentre una data ufficiale per il lancio completo deve ancora essere stabilita, il gioco rimarrà in Accesso anticipato per tutto il 2022.

Anche le versioni console di Nimbus Infinity sono previste per il rilascio.